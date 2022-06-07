В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
47 минут назад

В России выявили 3259 случаев коронавируса

Lenta.ruиещё 4

В России за последние сутки выявили 3259 случаев заражения коронавирусом — это минимальное значение с середины апреля 2020 года. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 358 459. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 7 июня.

В России выявили 3259 случаев коронавируса
Фото: ReutersReuters

Днем ранее число выявленных случаев составило 3349.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Петербурге (251), Москве (167) и Волгоградской области (128). Меньше всего — в Ненецком автономном округе и Карачаево-Черкессии (по 1 случаю), а также в Адыгее (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1866. За этот же период 5135 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 772 888.

За сутки умерли 73 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 379 657 человек.

Общество,COVID-19,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители