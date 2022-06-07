В России выявили 3259 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 3259 случаев заражения коронавирусом — это минимальное значение с середины апреля 2020 года. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 358 459. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 7 июня.

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Днем ранее число выявленных случаев составило 3349.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Петербурге (251), Москве (167) и Волгоградской области (128). Меньше всего — в Ненецком автономном округе и Карачаево-Черкессии (по 1 случаю), а также в Адыгее (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1866. За этот же период 5135 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 772 888.