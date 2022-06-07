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7 июня

Объяснены симптомы кашля и насморка у жителей Центральной России

Lenta.ruиещё 8

В России выявили 3259 случаев коронавируса
Фото: ReutersReuters

Кашель и насморк могут быть симптомами аллергии, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок. Дело в сдвинувшихся сроках прихода весны в центральную часть России, объяснил специалист. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Участившиеся случаи насморка и кашля у жителей Центральной России могут быть связаны с аллергией, считает Болибок. «Это могут быть симптомы аллергии на пыльцу — респираторного аллергоза. Дело в том, что в этом году в Центральной России поздняя и затяжная весна, и сроки цветения растений сильно сместились», — объяснил врач-иммунолог.

Кроме того, из-за холодного и сырого микроклимата в зданиях региона сложились условия для распространения плесневых грибов, считает Болибок. Их споры также могут вызывать аллергию.

«Что касается респираторных инфекций, то обстановка по коронавирусу в центральном регионе имеет тенденцию к снижению; а остальные респираторные инфекции негриппозной этиологии (парагриппа, аденовируса, риновируса) в целом не превышают пороговых значений, характерных для межэпидемического сезона», — заключил медик.

В России за последние сутки выявили 3259 случаев заражения коронавирусом — это минимальное значение с середины апреля 2020 года. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 358 459. Днем ранее число выявленных случаев составило 3349.

Общество,COVID-19,Владимир Болибок,
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