Скончалась актриса Тамара Сердюкова

Заслуженная артистка России Тамара Сердюкова ушла из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщает издание «Вести Новосибирск».

«Прощание с заслуженной артисткой России Тамарой Сердюковой состоится 7 июня в 16:00 в Новосибирском крематории по адресу: поселок Восход, улица Военторговская, 4/1», — сообщили в культурном учреждении.

В 1960-х годах Сердюкова выступала в Волгоградском драматическом театре. Там артистка играла в таких постановках, как «Мещане» по произведению Горького и «Бешенные деньги» Островского. В «Красном факеле» актриса играла в спектаклях по Гоголю и Чехову.