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32 минуты назад

Скончалась актриса Тамара Сердюкова

Газета.Ru

Заслуженная артистка России Тамара Сердюкова ушла из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщает издание «Вести Новосибирск».

Скончалась актриса Тамара Сердюкова
Фото: театр «Красный факел».театр «Красный факел».

Актриса выступала в театре «Красный факел» в Новосибирске.

«Прощание с заслуженной артисткой России Тамарой Сердюковой состоится 7 июня в 16:00 в Новосибирском крематории по адресу: поселок Восход, улица Военторговская, 4/1», — сообщили в культурном учреждении.

В 1960-х годах Сердюкова выступала в Волгоградском драматическом театре. Там артистка играла в таких постановках, как «Мещане» по произведению Горького и «Бешенные деньги» Островского. В «Красном факеле» актриса играла в спектаклях по Гоголю и Чехову.

Ранее стало известно, что 34-летний рэпер Мариэль Семонте Орр, более известный под сценическим псевдонимом Trouble, погиб в перестрелке.

Общество,Тамара Сердюкова,
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