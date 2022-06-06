В Сибири ввели карантин из-за смертоносного паразита у медведя

В Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин из-за обнаружения в туши медведя трихинеллеза — смертоносного паразита, который опасен для животных и людей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора.

Уточняется, что специалисты обнаружили паразита в туше убитого медведя. Из-за него на участке леса запретили охоту на восприимчивых животных. Помимо этого, в Араданском сельсовете Ермаковского района запрещено проведение ярмарок, выставок и мероприятий, которые связаны с передвижением животных.

Из района российского региона не допускается вывоз восприимчивых животных. Это не касается туш, которые вывозятся на убой по разрешению ветеринарного специалиста.

Трихинеллез — опасное паразитарное заболевание. Паразиты, попадая в организм вместе с термически недостаточно обработанным мясом, распространяются по мышечной ткани человека, вызывают аллергическо-воспалительные реакции. Основными симптомами трихинеллеза является лихорадка, отеки и боли в мышцах. При тяжелом течении заболевания могут появиться осложнения органов пищеварения, сердечно-сосудистой и дыхательной систем и центральной нервной системы — они могут привести к смерти.