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55 минут назад

Михалков жестко раскритиковал «Ельцин Центр»

Елена Прошина

Режиссер Никита Михалков в очередной раз раскритиковал «Ельцин Центр» в Екатеринбурге. В новом выпуске своей передачи «Бесогон ТВ» он призвал объявить его иностранным агентом.

Михалков жестко раскритиковал «Ельцин Центр»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вред от существования центра он сравнил с вредом, который наносило «Эхо Москвы» под руководством журналиста Алексея Венедиктова, который был признан иноагентом.

«Но это что. Мало того, что "Ельцин Центр" в Екатеринбурге не считается иноагентом, в Москве уже 13 лет строится филиал "Ельцин Центра". В самом центре Москвы. Мы говорили об этом», — заявил Михалков.

Напомним, что противостояние Михалкова и «Ельцин Центра» длится с 2016 года. По мнению режиссера, там «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей». После начала конфликта он посещал учреждение, однако мнения своего в итоге не изменил.

Общество,Алексей Венедиктов,Никита Михалков,Ельцин-центр,
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