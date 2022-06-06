Михалков жестко раскритиковал «Ельцин Центр»

Режиссер Никита Михалков в очередной раз раскритиковал «Ельцин Центр» в Екатеринбурге. В новом выпуске своей передачи «Бесогон ТВ» он призвал объявить его иностранным агентом.
Вред от существования центра он сравнил с вредом, который наносило «Эхо Москвы» под руководством журналиста Алексея Венедиктова, который был признан иноагентом.
«Но это что. Мало того, что "Ельцин Центр" в Екатеринбурге не считается иноагентом, в Москве уже 13 лет строится филиал "Ельцин Центра". В самом центре Москвы. Мы говорили об этом», — заявил Михалков.
Напомним, что противостояние Михалкова и «Ельцин Центра» длится с 2016 года. По мнению режиссера, там «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей». После начала конфликта он посещал учреждение, однако мнения своего в итоге не изменил.