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11 минут назад

СМИ: Невзоров распродает имущество в России

Алиса Селезнёва

Ставший гражданином Украины журналист Александр Невзоров, признанный иноагентом, начал распродавать свое имущество в России. Об этом пишет URA.RU.

СМИ: Невзоров распродает имущество в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

3 мая стало известно, что Невзоров и его жена Лидия получили украинское гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что указ об этом подписал президент Владимир Зеленский.

Невзоров заявил, что «чертовски благодарен» украинцам, которые «позволили ему занять среди них место». Однако сами жители Украины в соцсетях раскритиковали решение дать российскому журналисту украинский паспорт.

Невзоров получил гражданство Украины «за выдающиеся заслуги»

По данным URA.RU, Невзоров избавляется от своего имущества в России. В частности, он продал свой автомобиль Maserati Levante стоимостью порядка 6 млн рублей.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. При этом возвращаться в РФ журналист в ближайшее время не намерен.

Общество,Антон Геращенко,Владимир Зеленский,Александр Невзоров,Следственный комитет,
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