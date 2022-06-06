СМИ: Невзоров распродает имущество в России

Ставший гражданином Украины журналист Александр Невзоров, признанный иноагентом, начал распродавать свое имущество в России. Об этом пишет URA.RU.

3 мая стало известно, что Невзоров и его жена Лидия получили украинское гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что указ об этом подписал президент Владимир Зеленский.

Невзоров заявил, что «чертовски благодарен» украинцам, которые «позволили ему занять среди них место». Однако сами жители Украины в соцсетях раскритиковали решение дать российскому журналисту украинский паспорт.

По данным URA.RU, Невзоров избавляется от своего имущества в России. В частности, он продал свой автомобиль Maserati Levante стоимостью порядка 6 млн рублей.