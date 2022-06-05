Будучи оккупированной Соединёнными Штатами, Федеративной Республике Германия нет необходимости тратить существенные финансовые ресурсы на содержание своих вооруженных сил. Таким мнением поделился в разговоре с РИА ФАН Анатолий Вассерман (Госдумовский депутат).

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Раньше Андрей Мельник (Посол Украины в немецком государстве) назвал отказ правящих кругов Федеративной Республики Германия поставлять Украине танки Leopard-1 и боевые машины пехоты Marder “позором, который войдет в историю”.

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Анатолий Вассерман проинформировал заинтересованную общественность о том, что на его взгляд, исторический позор заключается в том, что сам Андрей Мельник до сих пор не выслан из немецкого государства.

Видимо, он имел в виду то, что речи посла достаточно жёстко критикуют решения правящих кругов этой страны. Правда, ничего действительно вопиющего, способного вызвать высылку, этот дипломат не сказал. Как известно, в демократических странах допускается достаточно жёсткая критика власти.

Анатолий Вассерман также отметил, что, по его мнению, у Берлина просто нет возможности осуществлять поставки вооружений в тех объёмах, которые хочет получать Киев.

По его сведениям, возможности поставок из немецкого государства действительно весьма ограничены. Дело в том, что вооруженные силы самой Федеративной Республики Германия много лет явно недофинансируются и, соответственно, им просто не хватает снаряжения и приспособлений для убийства людей. Однако, как считает данный народный избранник, основная причина подобной нехватки денег у армии ФРГ связана с тем, что немецкое государство “всё ещё оккупировано США”.

Он также поведал широкой аудитории, что такое положение дел даёт Германии весомое преимущество. По его словам, эта оккупация, наряду с множеством недостатков, имеет одно несомненное достоинство. Гражданам ФРГ незачем содержать собственные вооружённые силы. Немецким жителям не нужно финансировать свою армию, и особенно создавать запасы орудий для умерщвления человеческих существ, которые можно было бы подарить Украине.