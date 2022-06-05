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23 минуты назад

Депутат Вассерман указал истинный исторический позор Германии

FBM.ru

Будучи оккупированной Соединёнными Штатами, Федеративной Республике Германия нет необходимости тратить существенные финансовые ресурсы на содержание своих вооруженных сил. Таким мнением поделился в разговоре с РИА ФАН Анатолий Вассерман (Госдумовский депутат).

Вассерман указал истинный исторический позор Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Раньше Андрей Мельник (Посол Украины в немецком государстве) назвал отказ правящих кругов Федеративной Республики Германия поставлять Украине танки Leopard-1 и боевые машины пехоты Marder “позором, который войдет в историю”.

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Анатолий Вассерман проинформировал заинтересованную общественность о том, что на его взгляд, исторический позор заключается в том, что сам Андрей Мельник до сих пор не выслан из немецкого государства.

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Видимо, он имел в виду то, что речи посла достаточно жёстко критикуют решения правящих кругов этой страны. Правда, ничего действительно вопиющего, способного вызвать высылку, этот дипломат не сказал. Как известно, в демократических странах допускается достаточно жёсткая критика власти.

Анатолий Вассерман также отметил, что, по его мнению, у Берлина просто нет возможности осуществлять поставки вооружений в тех объёмах, которые хочет получать Киев.

По его сведениям, возможности поставок из немецкого государства действительно весьма ограничены. Дело в том, что вооруженные силы самой Федеративной Республики Германия много лет явно недофинансируются и, соответственно, им просто не хватает снаряжения и приспособлений для убийства людей. Однако, как считает данный народный избранник, основная причина подобной нехватки денег у армии ФРГ связана с тем, что немецкое государство “всё ещё оккупировано США”.

Он также поведал широкой аудитории, что такое положение дел даёт Германии весомое преимущество. По его словам, эта оккупация, наряду с множеством недостатков, имеет одно несомненное достоинство. Гражданам ФРГ незачем содержать собственные вооружённые силы. Немецким жителям не нужно финансировать свою армию, и особенно создавать запасы орудий для умерщвления человеческих существ, которые можно было бы подарить Украине.

Раньше Анатолий Вассерман спрогнозировал, что украинские боевики в Донбассе не продержатся и четырёх недель. На его взгляд, поставляемое из западных стран вооружение, туда попросту не доходит.

Общество,Андрей Мельник,Анатолий Вассерман,
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