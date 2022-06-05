Патриарх Кирилл высказался о работе церкви с молодежью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что православная церковь должна больше работать с молодежью, вести диалог с системой образования, чтобы всем детям в общеобразовательной школе преподавали основы православия. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, великий дар православной веры необходимо укреплять в сердцах людей, особенно молодежи, которая находится под воздействием современного информационного потока, а у большинства представителей подрастающего поколения не выработалось критическое отношение ко всему, что доходит до них из интернета.
Патриарх Кирилл добавил, что необходимо работать с молодежью, а также развивать и поддерживать воскресные школы, выстраивать взаимоотношения с системой образования, чтобы в школах преподавали основы православия.
«Это нужно, чтобы дети могли приобщаться к самому главному, на чем основывается, в том числе, и подлинный патриотизм, — любви к Отечеству. Не может христианин, которого Господь призывает любить ближнего, не любить свою страну, свой народ», — утверждает Кирилл.