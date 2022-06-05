Синоптик предрек непогоду нескольким российским регионам

Синоптик предрек, что в понедельник и вторник, 6 и 7 июня, сложные метеоусловия ожидаются на юге страны — в Крыму и на Кубани. По словам Вильфанда, в этих регионах ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер.