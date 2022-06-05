Сотрудник подмосковного склада маркетплейса Wildberries раскрыл детали ежедневных досмотров в трусах на проходной. Разговор с пожелавшим сохранить анонимность сотрудником компании публикует издание Baza.

Ранее были опубликованы кадры утреннего досмотра работников склада.

По рассказу работника маркетплейса, досмотр проводится не только в начале смены, но и по ее окончании. Охранники требуют, чтобы сотрудники компании снимали всю верхнюю одежду и оставались в нижнем белье, а порой проверяют даже стельки. Досматривают как мужчин, так и женщин — для этого предусмотрены отдельные проходные.

«Девочки раздеваются до трусов и бюстгальтеров, охранницы им оттягивают трусы и бюстгальтер, а также проводят металлодетектором между ног. Волосы нужно собирать в пучок и поднимать, чтобы было видно, надеты ли сережки», — сообщил собеседник издания.

Он отметил, что не все соглашаются с этой процедурой: часть новых работников сразу же увольняется, а некоторые при досмотре проявляют агрессию — тогда их заводят в «черный кабинет» для более тщательного досмотра.

«Самых агрессивных иногда могут завести в черный кабинет (внутри стены из черного пластика) и попросить показать, что в трусах», — добавил работник Wildberries.

По его словам, в трудовом договоре нет пункта, который позволял бы охранникам проводить эту процедуру.