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29 минут назад

Мурашко: пандемия COVID-19 в России не отступила

Майк Габриелян

Пандемия COVID-19 в России не отступила, уровень заболеваемости остается высоким. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Мурашко: пандемия COVID-19 в России не отступила
Фото: ТАССТАСС

По словам министра, под наблюдением сейчас остается около 100 тысяч пациентов c COVID-19, включая переболевших. В тяжелом состоянии находится 2,5 тысячи россиян.

Мурашко отметил, что рекомендация ревакцинироваться раз в шесть месяцев сохраняется. Для этого доступен препарат «Спутник Лайт» или один из компонентов «Спутника V».

Глава Минздрава предупредил, что надо готовиться к новым волнам пандемии.

«Мы видим, что те страны, в которых сейчас в другом полушарии наступил зимний период, имеют подъем заболеваемости, поэтому, конечно же, готовность к новым волнам должна присутствовать», - сказал он.

За минувшие сутки в России госпитализированы 837 россиян с COVID-19.

Общество,Михаил Мурашко,
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