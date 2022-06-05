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52 минуты назад

ВОЗ назвала число заболевших оспой обезьян в мире

Майк Габриелян

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что им известно о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян среди людей. Об этом сообщает РИА Новости.

ВОЗ назвала число заболевших оспой обезьян в мире
Фото: ReutersReuters

С 13 мая по 2 июня ВОЗ получила сведения о 780 лабораторно подтвержденных заболеваниях. Заразились граждане 27 государств.

«Это представляет собой увеличение на 523 лабораторно подтвержденных случая (+203%) с момента сообщения о вспышке заболевания от 29 мая, когда было зарегистрировано в общей сложности 257 случаев», - сообщили в организации.

Эксперт заявил, что оспа обезьян не представляет опасности для россиян

По данным медиков, на 2 июня, в неэндемичных странах не зафиксировано смертей, связанных с оспой обезьян. При этом поступают сообщения о летальных исходах из эндемичных стран.

В ВОЗ отметили, что риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о людях, которые являются главными распространителями оспы обезьян.

Общество,В мире,Николай Крючков,ВОЗ,
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