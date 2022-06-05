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54 минуты назад

Патриарх Кирилл назвал катастрофой разрушение церковного единства ради политических целей

ТАСС

Православная церковь сегодня является духовной опорой России, Белоруссии, Украины и всех славянских стран, и никакое разрушение общецерковного единства, в том числе ради политических целей, не может быть оправдано и является настоящей катастрофой. Об этом заявил в воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря Полоцка в Белоруссии.

Патриарх Кирилл назвал катастрофой разрушение церковного единства
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня православная церковь является духовной опорой и России, и Белоруссии, и Украины - всех наших братских славянских стран и даже не только славянских стран. Вот этот великий дар православной веры необходимо укреплять", - сказал патриарх.

Он отметил, что всякое разделение, разрушающее единство верующих со Христом и его церковью, "совершенное ради любых политических, социальных или иных человеческих целей, есть раскол и не может быть оправдано".

"Оно является настоящей катастрофой, поскольку лишает человека самого главного - общения с Богом", - отметил патриарх.

Он напомнил слова святителя Василия Великого, который строго предупреждал о последствиях подобных действий, говоря о том, что отступившие от церкви и церковного единства уже не имеют на себе "благодати Святого Духа", хотя продолжают считать себя находящимися в церкви.

Патриарх также обратил внимание на необходимость укрепления православной веры особенно в сердцах молодежи, которая находится, по его словам, "под сильным воздействием современного информационного потока".

Общество,Патриарх Кирилл,
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