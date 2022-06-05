Лося на Мурманском шоссе в Петербурге сняли на видео

В субботу, 4 июня, на Мурманском шоссе водители заметили лося. Об этом очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Сохатого сняли на видео и опубликовали ролик. По словам автора публикации, растерянное животное бегало в поисках места, где можно перейти дорогу.
В комментариях пользователи отметили, что сейчас автолюбителям следует быть особенно осторожными.
«Сегодня на М-11 видели двух в районе Бологого, 31 мая по дороге в Вологду ушли на обгон фуры, которая чудом спугнула рогатого, который вылез на дорогу», – поделился один из участников обсуждения.
Напомним, в сезон миграции лоси ведут себя очень активно. Они прогуливаются в черте города и нередко пересекают автомобильные дороги. В Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности рассказали, как вести себя при встрече с этим животным.