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52 минуты назад

Лося на Мурманском шоссе в Петербурге сняли на видео

Александр Кузьмин

В субботу, 4 июня, на Мурманском шоссе водители заметили лося. Об этом очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Сохатого сняли на видео и опубликовали ролик. По словам автора публикации, растерянное животное бегало в поисках места, где можно перейти дорогу.

В комментариях пользователи отметили, что сейчас автолюбителям следует быть особенно осторожными.

«Сегодня на М-11 видели двух в районе Бологого, 31 мая по дороге в Вологду ушли на обгон фуры, которая чудом спугнула рогатого, который вылез на дорогу», – поделился один из участников обсуждения.

Напомним, в сезон миграции лоси ведут себя очень активно. Они прогуливаются в черте города и нередко пересекают автомобильные дороги. В Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности рассказали, как вести себя при встрече с этим животным.

Общество,Видео,
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