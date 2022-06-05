Лося на Мурманском шоссе в Петербурге сняли на видео

В субботу, 4 июня, на Мурманском шоссе водители заметили лося. Об этом очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Сохатого сняли на видео и опубликовали ролик. По словам автора публикации, растерянное животное бегало в поисках места, где можно перейти дорогу.

В комментариях пользователи отметили, что сейчас автолюбителям следует быть особенно осторожными.

«Сегодня на М-11 видели двух в районе Бологого, 31 мая по дороге в Вологду ушли на обгон фуры, которая чудом спугнула рогатого, который вылез на дорогу», – поделился один из участников обсуждения.