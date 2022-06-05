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28 минут назад

Аллерголог рассказал о страшных последствиях укусов ос

Мослента

О страшных последствиях укусов ос, пчел и других насекомых в интервью на радио Sputnik рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Аллерголог рассказал о страшных последствиях укусов ос
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Склонный к аллергии человек может серьезно пострадать даже от единичного укуса жалящего насекомого, предупредил Болибок.

«Некоторые люди страдают аллергией на яд насекомых. В этом случае даже единичный укус осы, пчелы или шмеля способен вызвать серьезную реакцию — анафилактический шок, от которого можно погибнуть», — рассказал он.

Аллерголог добавил, что, как правило, анафилактический шок развивается не после первого укуса, а после второго или последующих. «Причем между укусами может пройти достаточно большой промежуток времени: несколько недель, месяцев или даже лет. Первый укус осы или пчелы может случиться в детстве, а спустя много лет у человека вдруг обнаруживается аллергия, которая приводит к шоку», — объяснил врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников оценил вред длительного приема антигистаминных препаратов от аллергии.

Общество,Владимир Болибок,Александр Мясников,
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