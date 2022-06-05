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1 час назад

IT-специалисты начали возвращаться в Россию

Елена Прошина

Большинство покинувших Россию с начала этого года IT-специалистов вернулись в страну из-за стабилизации экономической ситуации, сообщает телеканал «360» со ссылкой на генерального директора агентства INPRO digital Виталия Арбузова.

IT-специалисты начали возвращаться в Россию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Из России за несколько месяцев уехало около 70 тысяч айтишников, однако большинство из них вернулось. Это связано в первую очередь со стабилизацией российской экономики», — сообщил он.

Однако процесс импортозамещения большинства отраслей в IT находится на начальном этапе. Еще одна проблема в том, что, многие крупные зарубежные производители компьютерной техники приостановили свою работу в России, и перестали отправлять устройства и комплектующие.

Напомним, российское правительство будет поддерживать программистов и других работников IT-отраслей льготами и налоговыми послаблениями. Это сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в РФ. В частности, для работников этой сферы запустят программу льготного ипотечного кредитования. Планируется, что отсрочка от армии для IT-специалистов будет распространяться только на аккредитованные компании.

Общество,Правительство РФ,
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