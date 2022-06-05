IT-специалисты начали возвращаться в Россию

Большинство покинувших Россию с начала этого года IT-специалистов вернулись в страну из-за стабилизации экономической ситуации, сообщает телеканал «360» со ссылкой на генерального директора агентства INPRO digital Виталия Арбузова.

«Из России за несколько месяцев уехало около 70 тысяч айтишников, однако большинство из них вернулось. Это связано в первую очередь со стабилизацией российской экономики», — сообщил он.

Однако процесс импортозамещения большинства отраслей в IT находится на начальном этапе. Еще одна проблема в том, что, многие крупные зарубежные производители компьютерной техники приостановили свою работу в России, и перестали отправлять устройства и комплектующие.