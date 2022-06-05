IT-специалисты начали возвращаться в Россию

Большинство покинувших Россию с начала этого года IT-специалистов вернулись в страну из-за стабилизации экономической ситуации, сообщает телеканал «360» со ссылкой на генерального директора агентства INPRO digital Виталия Арбузова.
«Из России за несколько месяцев уехало около 70 тысяч айтишников, однако большинство из них вернулось. Это связано в первую очередь со стабилизацией российской экономики», — сообщил он.
Однако процесс импортозамещения большинства отраслей в IT находится на начальном этапе. Еще одна проблема в том, что, многие крупные зарубежные производители компьютерной техники приостановили свою работу в России, и перестали отправлять устройства и комплектующие.
Напомним, российское правительство будет поддерживать программистов и других работников IT-отраслей льготами и налоговыми послаблениями. Это сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в РФ. В частности, для работников этой сферы запустят программу льготного ипотечного кредитования. Планируется, что отсрочка от армии для IT-специалистов будет распространяться только на аккредитованные компании.