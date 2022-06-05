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2 часа назад

Россияне поспорили из-за женской спортивной формы времен СССР

Мослента

Женская спортивная форма времен СССР стала поводом для спора россиян в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Один из пользователей опубликовал там фото группы девушек в однотонных майках и очень коротких шортах, сделанное на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Россияне поспорили из-за женской спортивной формы времен СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению некоторых юзеров, девушки будто стесняются своего откровенного внешнего вида.

«Никогда не могла понять, насколько это было прилично в те годы, все-таки повседневная одежда была довольно закрытой», — написала одна из них.

«У нас такая же школьная форма была на физ-ре — трусы и футболка. Когда были постарше, стеснялись», — поделилась жительница столицы.

«Не трусы, а короткие шаровары. Вокруг ноги — резинка, поэтому можно было двигаться свободно даже на снарядах», — возразили ей.

Одна из участниц дискуссии выяснила, какой была погоде в дни фестиваля.

«Было довольно прохладно. Очевидно, что они не стесняются, а просто замерзли», — заявила она.

Ранее опубликованное в сети фото девушек, занятых пробежкой на стадионе, напомнило россиянам уроки физкультуры в годы СССР.

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