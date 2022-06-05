Россияне поспорили из-за женской спортивной формы времен СССР

Женская спортивная форма времен СССР стала поводом для спора россиян в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Один из пользователей опубликовал там фото группы девушек в однотонных майках и очень коротких шортах, сделанное на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов.
По мнению некоторых юзеров, девушки будто стесняются своего откровенного внешнего вида.
«Никогда не могла понять, насколько это было прилично в те годы, все-таки повседневная одежда была довольно закрытой», — написала одна из них.
«У нас такая же школьная форма была на физ-ре — трусы и футболка. Когда были постарше, стеснялись», — поделилась жительница столицы.
«Не трусы, а короткие шаровары. Вокруг ноги — резинка, поэтому можно было двигаться свободно даже на снарядах», — возразили ей.
Одна из участниц дискуссии выяснила, какой была погоде в дни фестиваля.
«Было довольно прохладно. Очевидно, что они не стесняются, а просто замерзли», — заявила она.
Ранее опубликованное в сети фото девушек, занятых пробежкой на стадионе, напомнило россиянам уроки физкультуры в годы СССР.