Россияне поспорили из-за женской спортивной формы времен СССР

Женская спортивная форма времен СССР стала поводом для спора россиян в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Один из пользователей опубликовал там фото группы девушек в однотонных майках и очень коротких шортах, сделанное на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов.