Экстремальная жара на юге России спадет

Экстремальная жара, которая держалась на юге России последнюю неделю, спадет в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. Местами пройдут послеполуденные кратковременные дожди и грозы, возможен град, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

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"На юге России экстремальная жара спадет, пройдет холодный атмосферный фронт. Температура воздуха будет постепенно понижаться, в конце недели опустится на три-пять градусов. Понижение будет сопровождаться кратковременными послеполуденными ливневыми дождями, местами с градом", - сказал он.

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Северные регионы юга России немного выпадут из этой схемы, поскольку холодный фронт там уже прошел. Жара спала, и температура воздуха, наоборот, будет постепенно повышаться. В Ростове-на-Дону 7 и 8 июня - 27-29 градусов, переменная облачность без осадков. С 9 по 11 июня осадков не ожидается, температура повысится до 30 градусов. Примерно такая же погода ожидается и в Волгограде: до 25 градусов в первой половине недели, до 30 градуов - во второй, солнечно и без осадков.

В Краснодаре 7 и 8 июня 29-31 градус, в ночь на 9 июня пройдет холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться грозовыми ливнями. Температура воздуха понизится до 25-27 градусов, а потом начнет постепенно повышаться до 28-30 градусов. В Сочи - 24-26 градусов, всю неделю практически каждый день кратковременные грозовые ливни в послеполуденное время.

В Ялте до 9 июня 22-24 градуса, без осадков. 9 и 10 июня прогнозируют не выше 22 градусов, ливневые дожди. Только в выходные дни воздух прогреется до 28-30 градусов, однако местами во второй половине дня возможны небольшие кратковременные грозовые дожди.