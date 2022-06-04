Иммунолог назвал главных распространителей оспы обезьян

Иммунолог Николай Крючков в интервью изданию URA.RU заявил, что главными распространителями оспы обезьян являются те люди, которые продолжают активную жизнь, посещают общественные места, даже после того, как у них явственно проявляются симптомы этой инфекции. Они становятся так называемыми «суперспредерами» (суперраспространителями).

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«Заразность наступает, когда появляется само заболевание. За сутки до появления сыпи, может чуть меньше, и человек становится заразным. Если человек, у которого высокая температура, недомогание, потом сыпь пошла, и он сидит в общественном месте или дома с родственниками и никак не защищается, такие суперспредеры, в особенности для оспы, вносят решающий вклад в распространении этой инфекции», - отметил он.

Врач уточнил, что важную роль в распространении инфекции играет именно поведение зараженного в обществе, как сильно он заботится о своем здоровье, волнует ли его состояние окружающих его людей. Николай Крючков подчеркнул, что суперспредеры обычно далеко не сразу обращаются к врачам с симптомами заболевания.

Руководитель секретариата ВОЗ по борьбе с оспой Розамунд Льюис сообщил ранее, что в «Африке зафиксировали случаи смерти от оспы обезьян. Речь идет об около 70 случаях в 2022 году в пяти африканских странах. Это не новое заболевание, но новый контекст, в котором оно распространяется».