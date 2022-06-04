«Аэрофлот» начал вывозить пассажиров задержанного на Шри-Ланке лайнера

«Аэрофлот» начал вывозить пассажиров лайнера, задержанного на Шри-Ланке. Одна группа уже отправилась в Москву другим бортом. Следующая группа вылетит в воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по развитию туризма Шри-Ланки.
«По информации аэропорта, большая группа пассажиров с задержанного авиалайнера вылетела сегодня в Москву на самолете "Аэрофлота"», - заявили в управлении.
Там добавили, что в воскресенье планируется отправка еще одной группы граждан России.
Вылет российского Airbus A330 задержали на Шри-Ланке 2 июня. Лайнер остался в аэропорту Бандаранаике. Суд Коломбо задержал вылет самолета до 16 июня.
Власти Шри-Ланки сообщили, что не связаны с задержанием самолета «Аэрофлота». Они считают, что произошедшее вызвано коммерческим спором между российским авиаперевозчиком и ирландской Celestial Aviation Trading.