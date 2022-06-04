«Аэрофлот» начал вывозить пассажиров задержанного на Шри-Ланке лайнера

«Аэрофлот» начал вывозить пассажиров лайнера, задержанного на Шри-Ланке. Одна группа уже отправилась в Москву другим бортом. Следующая группа вылетит в воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по развитию туризма Шри-Ланки.

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«По информации аэропорта, большая группа пассажиров с задержанного авиалайнера вылетела сегодня в Москву на самолете "Аэрофлота"», - заявили в управлении.

Там добавили, что в воскресенье планируется отправка еще одной группы граждан России.

Вылет российского Airbus A330 задержали на Шри-Ланке 2 июня. Лайнер остался в аэропорту Бандаранаике. Суд Коломбо задержал вылет самолета до 16 июня.