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26 минут назад

«Аэрофлот» начал вывозить пассажиров задержанного на Шри-Ланке лайнера

Елена Прошина

«Аэрофлот» начал вывозить пассажиров лайнера, задержанного на Шри-Ланке. Одна группа уже отправилась в Москву другим бортом. Следующая группа вылетит в воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по развитию туризма Шри-Ланки.

«Аэрофлот» начал вывозить пассажиров задержанного на Шри-Ланке лайнера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По информации аэропорта, большая группа пассажиров с задержанного авиалайнера вылетела сегодня в Москву на самолете "Аэрофлота"», - заявили в управлении.

Там добавили, что в воскресенье планируется отправка еще одной группы граждан России.

Вылет российского Airbus A330 задержали на Шри-Ланке 2 июня. Лайнер остался в аэропорту Бандаранаике. Суд Коломбо задержал вылет самолета до 16 июня.

Власти Шри-Ланки сообщили, что не связаны с задержанием самолета «Аэрофлота». Они считают, что произошедшее вызвано коммерческим спором между российским авиаперевозчиком и ирландской Celestial Aviation Trading.

Общество,Аэрофлот,
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