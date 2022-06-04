В филармонии Петербурга отменили концерт с дирижером Синайским

В Санкт-Петербурге отменили концерт дирижера Василия Синайского, посвященный его 75-летию, за день до самого события. Против выступления музыканта из-за его отношения к спецоперации на Украине велась кампания ряда Telegram-каналов, сообщает «Фонтанка.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На сайте Академического симфонического оркестра филармонии, в котором должен был пройти концерт, появилось сообщение об его отмене без объяснения причины.

Заместитель худрука Филармонии Евгений Петровский заявил «Фонтанке.ру», что концерт отменили из-за болезни дирижера. Он отметил, что выступления под руководством Синайского планируются на следующий театральный сезон.

28 февраля дирижер опубликовал обращение на сайте оркестра чешской Остравы, который он возглавляет. Синайский раскритиковал спецоперацию на Украине. После этого за отмену его выступления начал выступать Telegram-канал «Культурный фронт Z».