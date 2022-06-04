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26 минут назад

Врач предупредил об опасности шершней

Елена Прошина

Врач-аллерголог Владимир Болибок предупредил россиян о появлении в июне опасных насекомых, впрыскивающих яд и вызывающих тяжелое поражение организма. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

Врач предупредил об опасности шершней
Фото: CC BY-SA 3.0 / KENPEI /CC BY-SA 3.0 / KENPEI /

По мнению специалиста, среди жалящих насекомых, обитающих на территории России, самыми опасными являются шершни. Их яд способен привести к серьезным последствиям.

«В зависимости от того, сколько одновременно шершней атакует человека, возможно даже тяжелое поражение ядом, вплоть до летального исхода», – отметил врач.

Эксперты также предупредил об опасности ос, пчел и шершней для аллергиков. Укус насекомого может вызвать у них анафилактический шок.

Опасность могут представлять даже мошки. У чувствительных к их укусам людей развивается сильный аллергический отек замедленного типа. Обычные противоаллергические препараты при этом не помогают.

«Скажем, если кусают в область голеностопного сустава, стопа буквально распухает и какое-то время трудно или даже невозможно наступать на ногу», – объяснил Владимир Болибок.

Ранее педиатр Ирина Лысенко рассказала, как можно уменьшить зуд после укуса комара.

Общество,Владимир Болибок,
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