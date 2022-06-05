В Белоруссии заявили, что визит главы РПЦ станет новой страницей в истории БПЦ

ПОЛОЦК, 5 июня. /ТАСС/. Визит в Белоруссию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла станет новой страницей в истории Белорусской православной церкви (БПЦ). Об этом заявил в воскресенье митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, выступая в соборе Воздвижения Креста Господня Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке.

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"Сегодняшний праздник, ваше Святейшество, - это новая славная страница в истории нашей церкви и Белорусского экзархата. И мы благодарим вас с любовью за тот первосветительский визит, который вы теперь совершаете, и имеете возможность разделять молитвенное общение со множеством богомольцев", - отметил предстоятель БПЦ.

"Сегодняшнее общение, любовь паствы, которую вы имеете возможность прочувствовать, увидеть, вдохновит вас на новые труды на благо матери-церкви", - пожелал митрополит Вениамин главе РПЦ.