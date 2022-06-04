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1 час назад

Нижне-Свирский заповедник показал ночную трапезу лося. Видео

Александр Кузьмин

Лоси в Ленинградской области дождались появления свежей зелени и начали активно ее поглощать. Аппетит животных настолько силен, что от еды они не отказываются даже глубокой ночью. Трапезу одного из сохатых запечатлела фотоловушка в Нижне-Свирском заповеднике.

На опубликованной в группе заповедника в социальной сети «ВКонтакте» видеозаписи видно, как крупный лось выходит на тропу, несколько секунд кружится вокруг куста, а после начинает обкусывать с него листья.

«Зимой весь рацион крупных таежных копытных – это лишь кора деревьев, хвоя, веточки ив и осин и случайно вытаявшие островки жухлой травы. Неудивительно, что с наступлением лета животные стремятся наесться свежими побегами вдоволь», – пояснили сотрудники заповедника.

На записи также видно, что у самцов лосей начали расти рога. К осени они раскинутся шикарной «короной» и станут серьезным аргументом в споре с другими сохатыми за внимание самок.

Общество,Видео,
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