Лоси в Ленинградской области дождались появления свежей зелени и начали активно ее поглощать. Аппетит животных настолько силен, что от еды они не отказываются даже глубокой ночью. Трапезу одного из сохатых запечатлела фотоловушка в Нижне-Свирском заповеднике.

На опубликованной в группе заповедника в социальной сети «ВКонтакте» видеозаписи видно, как крупный лось выходит на тропу, несколько секунд кружится вокруг куста, а после начинает обкусывать с него листья.

«Зимой весь рацион крупных таежных копытных – это лишь кора деревьев, хвоя, веточки ив и осин и случайно вытаявшие островки жухлой травы. Неудивительно, что с наступлением лета животные стремятся наесться свежими побегами вдоволь», – пояснили сотрудники заповедника.