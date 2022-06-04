Дачникам назвали способ увеличить урожай в два раза

Мульчирование грядок помогает увеличить плодородие почвы и повышает урожайность в два раза. Об этом рассказали эксперты YouTube-канала «Дачный агроном».

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Мульчирование - укрывания почвы вокруг растений органикой. Для этого могут использоваться скошенная трава, листья, солома и т.д.

Эксперты отметили, что мульчирование препятствует росту сорняков, почва не перегревается и не охлаждается, не иссушается ветром, остается рыхлой и мягкой.

Благодаря укрытию растение получает полноценное сбалансированное питание. У него развивается мощная корневая система. Мульча создает благоприятные условия для развития полезных агрономических организмов, размножения земляных червей. На грядках могут появиться даже грибы.

«Поверьте, это показатель высокой биологической активности нашей почвы, а значит - плодородия. Урожай нас ждет великолепный», - заключают эксперты.

Они посоветовали «кормить почву постоянно». Для этого грядки надо укрывать слоем мульчи минимум в 5 сантиметров, а также периодически подкладывать солому, листья или другой материал. Так можно увеличить урожай в два раза.