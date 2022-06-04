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13 минут назад

Дачникам назвали способ увеличить урожай в два раза

Майк Габриелян

Мульчирование грядок помогает увеличить плодородие почвы и повышает урожайность в два раза. Об этом рассказали эксперты YouTube-канала «Дачный агроном».

Дачникам назвали способ увеличить урожай в два раза
Фото: ТАССТАСС

Мульчирование - укрывания почвы вокруг растений органикой. Для этого могут использоваться скошенная трава, листья, солома и т.д.

Эксперты отметили, что мульчирование препятствует росту сорняков, почва не перегревается и не охлаждается, не иссушается ветром, остается рыхлой и мягкой.

Благодаря укрытию растение получает полноценное сбалансированное питание. У него развивается мощная корневая система. Мульча создает благоприятные условия для развития полезных агрономических организмов, размножения земляных червей. На грядках могут появиться даже грибы.

«Поверьте, это показатель высокой биологической активности нашей почвы, а значит - плодородия. Урожай нас ждет великолепный», - заключают эксперты.

Они посоветовали «кормить почву постоянно». Для этого грядки надо укрывать слоем мульчи минимум в 5 сантиметров, а также периодически подкладывать солому, листья или другой материал. Так можно увеличить урожай в два раза.

Ранее глава «Московского союза садоводов» Андрей Туманов рассказал, что делать дачникам, которые не успели высадить рассаду.

Общество,Андрей Туманов,
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