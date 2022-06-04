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53 минуты назад

В Госдуме РФ предложили ввести ЕГЭ по новым предметам

Ura.Ru

В ЕГЭ могут включить родные языки и литературу народов России. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ в начале июня.

В Госдуме РФ предложили ввести ЕГЭ по новым предметам
Фото: ТАССТАСС

Авторы инициативы предлагают дать возможность выпускникам школ сдавать ЕГЭ по родным языкам и литературе народов России, сообщают «Известия». Отмечается, что также предлагается использовать отметки за уроки народных языков и литературы учитывались при поступлении в университет.

По словам одного из авторов инициативы, члена Комитета Госдумы по просвещению Эльвиры Аиткуловой, принятие этой инициативы создать дополнительную мотивацию для детей, изучающих родные языки.

«Если мы по какому-то предмету не даем возможность сдавать экзамен, этот предмет выглядит как второстепенный», — дополнила она.

По данным Минобрнауки, в России проживают представители 193 народов, а общее количество языков, используемых ими, варьирует от 277 до 295. 17 из этих языков имеют статус государственных в соответствующих республиках, а еще 15 могут использоваться наряду с русским.

Общество,Госдума,
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