В Госдуме РФ предложили ввести ЕГЭ по новым предметам

В ЕГЭ могут включить родные языки и литературу народов России. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ в начале июня.

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Авторы инициативы предлагают дать возможность выпускникам школ сдавать ЕГЭ по родным языкам и литературе народов России, сообщают «Известия». Отмечается, что также предлагается использовать отметки за уроки народных языков и литературы учитывались при поступлении в университет.

По словам одного из авторов инициативы, члена Комитета Госдумы по просвещению Эльвиры Аиткуловой, принятие этой инициативы создать дополнительную мотивацию для детей, изучающих родные языки.

«Если мы по какому-то предмету не даем возможность сдавать экзамен, этот предмет выглядит как второстепенный», — дополнила она.