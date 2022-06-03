Уровень углекислого газа в атмосфере превысил пороговый рубеж

Количество удерживающего тепло углекислого газа в атмосфере превысило ключевой порог. Оно оказалось более чем на 50 процентов выше, чем в доиндустриальные времена, и находится на уровне, невиданном с тех пор, как миллионы лет назад Земля была "тепличной планетой", затопленная океаном, объявили в пятницу американские ученые.

Фото: ТАСС ТАСС

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США заявило, что его ведущая станция мониторинга, расположенная в Мауна-Лоа в Гавайи, показала в среднем 421 часть на миллион углекислого газа в мае, когда "критический парниковый газ" достигает своего годового максимума. По словам ученых, которых цитирует Associated Press, до промышленной революции в конце 19-го века уровень углекислого газа составлял 280 частей на миллион. Некоторые активисты и ученые хотят, чтобы человечество достигло уровня 350 частей на миллион. Уровни газа продолжают расти, хотя они должны снижаться, отмечается в отчете. Так, уровень углекислого газа в этом году почти на 1,9 промилле выше, чем год назад, что немного больше, чем с мая 2020 года по май 2021-го.

Замедление из-за пандемии немного сократило глобальные выбросы углерода в 2020 году, но в прошлом году они восстановились. Оба изменения были небольшими по сравнению с тем, сколько углекислого газа выбрасывается в атмосферу каждый год, особенно если учесть, что углекислый газ остается в атмосфере от сотен до тысячи лет, отмечают эксперты.