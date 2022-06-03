В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
56 минут назад

Уровень углекислого газа в атмосфере превысил пороговый рубеж

Российская Газета

Количество удерживающего тепло углекислого газа в атмосфере превысило ключевой порог. Оно оказалось более чем на 50 процентов выше, чем в доиндустриальные времена, и находится на уровне, невиданном с тех пор, как миллионы лет назад Земля была "тепличной планетой", затопленная океаном, объявили в пятницу американские ученые.

Уровень углекислого газа в атмосфере превысил пороговый рубеж
Фото: ТАССТАСС

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США заявило, что его ведущая станция мониторинга, расположенная в Мауна-Лоа в Гавайи, показала в среднем 421 часть на миллион углекислого газа в мае, когда "критический парниковый газ" достигает своего годового максимума. По словам ученых, которых цитирует Associated Press, до промышленной революции в конце 19-го века уровень углекислого газа составлял 280 частей на миллион. Некоторые активисты и ученые хотят, чтобы человечество достигло уровня 350 частей на миллион. Уровни газа продолжают расти, хотя они должны снижаться, отмечается в отчете. Так, уровень углекислого газа в этом году почти на 1,9 промилле выше, чем год назад, что немного больше, чем с мая 2020 года по май 2021-го.

Замедление из-за пандемии немного сократило глобальные выбросы углерода в 2020 году, но в прошлом году они восстановились. Оба изменения были небольшими по сравнению с тем, сколько углекислого газа выбрасывается в атмосферу каждый год, особенно если учесть, что углекислый газ остается в атмосфере от сотен до тысячи лет, отмечают эксперты.

Промышленные выбросы углекислого газа происходят от сжигания угля, нефти и газа. Ежегодно в мире выбрасывается в воздух около 10 миллиардов метрических тонн углерода, большая часть которого поглощается океанами и растениями. При этом май является пиком глобальных выбросов углекислого газа в атмосферу. Растения в северном полушарии начинают поглощать больше углекислого газа летом по мере своего роста.

Общество,Экология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители