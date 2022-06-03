В России запретят работать адвокатам из недружественных стран

«Основанием для направления заявителю уведомления об отказе в регистрации является наличие статуса адвоката в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», – говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.