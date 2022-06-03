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17 минут назад

Известный блогер объяснил отъезд из России

Lenta.ruиещё 1

Известный блогер Даня Милохин рассказал о причине отъезда из России в Казахстан. В интервью YouTube-каналу MuzzOne он сообщил, что уехал в другую страну, чтобы увидеться там с друзьями.

Известный блогер объяснил отъезд из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Приехали сюда [изначально] ребята, [а] я снимал сериал в Москве и решил приехать к ребятам. Соскучился по ним», — объяснил Милохин.

Блогер уточнил, что находится в Казахстане примерно две недели. Он также похвалил местный климат, отметив, что в стране сейчас тепло.

В середине апреля продюсер Милохина и основатель TikTok-дома Dream Team House Ярослав Андреев сообщил, что отправится в Казахстан, чтобы открыть там филиал своего агентства WildJam.

В мае стало известно, что в Казахстане также находится Милохин и другие участники Dream Team House. После этого некоторые Telegram-каналы сообщили, что Милохин якобы получил гражданство Казахстана. Андреев опроверг эту информацию. Он заявил, что у блогера есть только российское гражданство.

Ранее также сообщалось, что Милохин станет ведущим шоу на канале ТНТ. Блогер не раскрыл подробностей о программе, однако отметил, что суть передачи состоит в том, что молодые «забираются на ТНТ».

Общество,Ярослав Андреев,
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