Умер академик Анатолий Покровский

Всемирно известный хирург, основоположник сосудистой хирургии в России, академик РАН Анатолий Покровский скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр имени Вишневского.

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Покровский является основателем современной российской школы сосудистой хирургии. Под руководством врача началось развитие реконструктивного направления в хирургии сосудов. Покровский одним из первых начал разрабатывать методы хирургического лечения ишемической болезни сердца.

За свою карьеру он стал автором 720 научных трудов и 16 монографий. Под его руководством в России выпустили первое издание «Клинической ангиологии», которая является основным учебным пособием по теме сосудистой хирургии.