В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
32 минуты назад

Умер известный сосудистый хирург Покровский

Елена Прошина

Всемирно известный хирург, основоположник сосудистой хирургии в России, академик РАН Анатолий Покровский скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр имени Вишневского.

Умер академик Анатолий Покровский
Фото: ТК РБКТК РБК

Покровский является основателем современной российской школы сосудистой хирургии. Под руководством врача началось развитие реконструктивного направления в хирургии сосудов. Покровский одним из первых начал разрабатывать методы хирургического лечения ишемической болезни сердца.

За свою карьеру он стал автором 720 научных трудов и 16 монографий. Под его руководством в России выпустили первое издание «Клинической ангиологии», которая является основным учебным пособием по теме сосудистой хирургии.

Долгие годы Покровский возглавлял отделение сосудистой хирургии Института хирургии им. Вишневского, возглавлял Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Европейское общество сосудистой хирургии, а также избирался почетным членом Американского общества сосудистых хирургов.

Общество,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители