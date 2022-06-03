Умер академик Анатолий Покровский

«После продолжительной болезни ушел из жизни всемирно известный хирург, основоположник сосудистой хирургии в нашей стране, академик РАН Анатолий Владимирович Покровский. <…> Анатолий Владимирович Покровский является основателем современной российской школы сосудистой хирургии. Под его руководством началось становление реконструктивного направления в хирургии сосудов. Одним из первых он начал разрабатывать хирургическое лечение ишемической болезни сердца», - говорится в сообщении.