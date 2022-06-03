Умер академик Анатолий Покровский

Основоположник сосудистой хирургии в России, академик Российской академии наук (РАН) Анатолий Покровский скончался на 92-м году жизни. Об этом говорится в сообщении Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) хирургии имени Вишневского.
«После продолжительной болезни ушел из жизни всемирно известный хирург, основоположник сосудистой хирургии в нашей стране, академик РАН Анатолий Владимирович Покровский. <…> Анатолий Владимирович Покровский является основателем современной российской школы сосудистой хирургии. Под его руководством началось становление реконструктивного направления в хирургии сосудов. Одним из первых он начал разрабатывать хирургическое лечение ишемической болезни сердца», - говорится в сообщении.
Отмечается, что академик долгие годы руководил отделением сосудистой хирургии Института хирургии имени Вишневского, возглавлял Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Европейское общество сосудистой хирургии, избирался почетным членом Американского общества сосудистых хирургов.