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49 минут назад

Российский сосудистый хирург Анатолий Покровский скончался в возрасте 91 года

Агентство «Москва»иещё 6

Основоположник сосудистой хирургии в России, академик Российской академии наук (РАН) Анатолий Покровский скончался на 92-м году жизни. Об этом говорится в сообщении Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) хирургии имени Вишневского.

Умер академик Анатолий Покровский
Фото: ТК РБКТК РБК

«После продолжительной болезни ушел из жизни всемирно известный хирург, основоположник сосудистой хирургии в нашей стране, академик РАН Анатолий Владимирович Покровский. <…> Анатолий Владимирович Покровский является основателем современной российской школы сосудистой хирургии. Под его руководством началось становление реконструктивного направления в хирургии сосудов. Одним из первых он начал разрабатывать хирургическое лечение ишемической болезни сердца», - говорится в сообщении.

Отмечается, что академик долгие годы руководил отделением сосудистой хирургии Института хирургии имени Вишневского, возглавлял Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Европейское общество сосудистой хирургии, избирался почетным членом Американского общества сосудистых хирургов.

Общество,РАН,
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