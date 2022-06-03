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1 час назад

Президент РУДН объяснил, почему Россия не может формально "выйти" из Болонского процесса

Газета.Ru

Президент РУДН, Российской Федерации Владимир Филиппов сообщил РИА «Новости», что России не нужно формально выходить из Болонского процесса, так как никаких документов подписано не было.

Экс-министр объяснил, почему РФ не может "выйти" из Болонского процесса
Фото: Freepik.comFreepik.com

«Выйти из Болонского процесса невозможно, потому что Россия не подписывала никакого документа, у нас нет обязательств», — сказал он.

Филиппов добавил, что в настоящее время советская система по многим параметрам является неэффективной. В СССР образование было элитарным, а сейчас наступила эпоха массового высшего образования. В европейских странах выяснили, что если в группе много студентов, необходимо дать им возможность после бакалавриата заняться или наукой или практикой.

«Возврат к моноуровневому образованию катастрофичен для личности и государства», — пояснил экс-министр.

Он отметил, что порядка 70-80 специальностей в стране остаются пятилетними, и если есть необходимость ввести пятилетнее обучение — никаких препятствий к этому нет.

«Только обоснуйте, что это для вас лучше: спросите население, спросите работодателей, спросите будущих студентов», — подытожил Филиппов.

Ранее глава Минобрнауки Фальков сообщил, что бакалавриат и магистратура останутся в России.

Общество,Владимир Филиппов,РУДН,
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