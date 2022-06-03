Стало известно о миллионном заработке Миронова за спектакль

«Я увидел, в каком ужасающем состоянии находится здание театра, но, пообщавшись с артистами, с режиссерами, я понял, что они очень хотят работать. У них горят глаза. Поскольку они мои коллеги, то, конечно же, я должен думать о том, как помочь им», — сказал он.