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10 минут назад

Стало известно о миллионном заработке Евгения Миронова за один спектакль

Газета.Ruиещё 1

Народный артист России Евгений Миронов получил почти 1,4 млн руб. за один спектакль в 2022 году, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на сведения Московского департамента культуры о доходах руководителей подведомственных учреждений.

Стало известно о миллионном заработке Миронова за спектакль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во столько Челябинской государственной филармонии обошлось участие актера в постановке «Шекспир. Шостакович. Гамлет». В свою очередь, театральный режиссер Константин Богомолов за год заработал 14,4 млн руб., а режиссер и глава Дома музыки Владимир Спиваков — 158 млн руб. Также среди самых «доходных» руководителей оказались Игорь Бутман, Надежда Бабкина, Зураб Церетели и Олег Меньшиков.

Ранее сообщалось, что Миронов посетил Мариуполь и встретился с труппой Донецкого академического областного драматического театра.

«Я увидел, в каком ужасающем состоянии находится здание театра, но, пообщавшись с артистами, с режиссерами, я понял, что они очень хотят работать. У них горят глаза. Поскольку они мои коллеги, то, конечно же, я должен думать о том, как помочь им», — сказал он.

Общество,Зураб Церетели,Надежда Бабкина,Игорь Бутман,Евгений Миронов,Владимир Спиваков,Олег Меньшиков,Константин Богомолов,
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