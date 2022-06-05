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53 минуты назад

Российскую электронную базу учебников истории планируют создать до конца года

Газета.Ruиещё 1

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский заявил, что государственная электронная база учебников по истории может быть создана в России до конца текущего года, сообщают РИА "Новости".

В России создадут электронную базу учебников истории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что на сегодняшний день печатные ученики в российских вузах почти не используются, а закупаются электронные базы на коммерческой основе. В результате для экономии некоторые вузы приобретают не самые современные базы.

"Анализируя базы по истории, мы видим, что хороших нет. Поэтому Российское историческое общество выступает с инициативой собрать электронную библиотеку с самой качественной литературой по истории для вузов. Будем предлагать Минобрнауки сделать ее государственной, на базе государственного издательства, чтобы эта система с отчищенными авторскими правами могла быть бесплатно передана российским вузам и вузам Донбасса", - сказал Могилевский.

По его словам, для отбора подходящей литературы необходимо провести масштабную экспертную работу по анализу более 4,5 тысяч учебных пособий по истории, использующихся сейчас в вузах. Вторым этапом является нормативная работа. Могилевский заявил, что с первой частью работы его общество может справиться до конца лета, остальная работа может быть завершена до конца года.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ выделит в регионы около 1 млрд рублей на закупку в школы государственных символов.

Общество,Константин Могилевский,
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