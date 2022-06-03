Снявшаяся в порноклипе Линдеманна россиянка получила компенсацию

Суд удовлетворил иск сахалинской модели и присудил ей 25 тысяч рублей.
В 2020 группа немецкого музыканта выпустила клип Till the End, который был опубликован на порносайте. В съёмках принимали участие модели из России. Их раскрыли и опубликовали ссылки на их соцсети в открытом доступе.
Сахалинская модель потребовала полмиллиона в качестве компенсации морального вреда, поскольку считает, что публикации, где её называют порноактрисой, вредят её профессиональной репутации. Сначала суд отказал в выплате, но девушка подала апелляцию и добилась компенсации.