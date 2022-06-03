Снявшаяся в порноклипе Линдеманна россиянка получила компенсацию

Суд удовлетворил иск сахалинской модели и присудил ей 25 тысяч рублей.

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В 2020 группа немецкого музыканта выпустила клип Till the End, который был опубликован на порносайте. В съёмках принимали участие модели из России. Их раскрыли и опубликовали ссылки на их соцсети в открытом доступе.