Лидер байкеров Хирург высказался о ситуации на Украине

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) заявил, что на Украине идет «кромешная схватка» России с Западом, которая должна обеспечить россиянам «право на существование». Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Залдастанова, Россия и Запад, среди прочего, сражаются и за веру. Он заявил, что Россия всегда сражалась с «тьмой и преисподней», и на Украине делает это снова.
«Это кромешная схватка, в которой задействованы все ресурсы врагов. Но что бы они ни делали, победа будет за нами. Враг будет разбит», - сказал он.
Также Залдастанов назвал президента РФ Владимира Путина «кормчим, лидером, с кем будет связана победа».
Ранее Залдастанов заявлял, что на Украине идет борьба «метафизиков с сатанистами», которая «лежит за границами действия денег».
По его мнению, исход украинского конфликта «определит судьбу человечества».