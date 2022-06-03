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28 минут назад

Лидер байкеров Хирург высказался о ситуации на Украине

Мария Иванова

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) заявил, что на Украине идет «кромешная схватка» России с Западом, которая должна обеспечить россиянам «право на существование». Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер байкеров Хирург высказался о ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Залдастанова, Россия и Запад, среди прочего, сражаются и за веру. Он заявил, что Россия всегда сражалась с «тьмой и преисподней», и на Украине делает это снова.

«Это кромешная схватка, в которой задействованы все ресурсы врагов. Но что бы они ни делали, победа будет за нами. Враг будет разбит», - сказал он.

Также Залдастанов назвал президента РФ Владимира Путина «кормчим, лидером, с кем будет связана победа».

Ранее Залдастанов заявлял, что на Украине идет борьба «метафизиков с сатанистами», которая «лежит за границами действия денег».

По его мнению, исход украинского конфликта «определит судьбу человечества».

Общество,Александр Залдастанов,Владимир Путин,Ночные волки,
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