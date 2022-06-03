Профессор рассказал о грядущей волне COVID-19

Вакцинация детей от коронавируса поможет снизить следующую волну заболеваемости, которая начнется осенью, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на вирусолога, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петра Чумакова.
«Дети до этого не вакцинировались, поэтому они по-прежнему являются группой риска заражения и распространения. Пандемия временно прошла, но с точки зрения перспективы скоро вернется очередная волна. Поэтому, если будут вакцинировать детей, будет не такая сильная волна. Поставить прививку стоит, тем более, что риск есть и для самих детей», — сообщил профессор.
Отмечается, что пробочных эффектов от вакцины у детей быть не должно.
«Побочных эффектов практически нет, поэтому будет переноситься легко. Это все вопрос вероятности, в каких-то резких случаях бывают побочные эффекты, но если это побочный эффект 1 на 10 000 и выражен очень слабо, в виде недомогания, повышения температуры, то этот риск гораздо меньше, чем риск самого заболевания», — отметил Чумаков.
В России в рамках клинических исследований начнется иммунизация детей в возрасте от 6 до 11 лет от коронавируса. Перед проведением испытаний детей-добровольцев вместе с родителями поместят в стационар на три дня.