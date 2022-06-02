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11 минут назад

Малышева перечислила пять правил быстрого похудения

Никита Бородкин

Известный российский врач и телеведущая Елена Малышева перечислила пять основных правил эффективного и быстрого похудения. Как сообщает радио «Комсомольская правда», первое правило — убрать из своего рациона быстрые углеводы, которые откладываются в жир, и перейти на белковое питание.

Малышева перечислила пять правил быстрого похудения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также эксперт посоветовала выпивать перед едой несколько стаканов воды. Третий совет — нормализовать свой сон. Малышева напомнила, что ученые давно доказали, что те, кто мало спят, быстро набирают вес.

«Ночью повышается аппетит, и едим мы больше, чем днём, так как гормон "голода" грилин выделяется в это время суток больше», — заявила она.

Еще одно правило заключается в том, чтобы регулярно ходить пешком. Чтобы быстро похудеть, в день нужно проходить минимум 10 тысяч шагов — в таком случае мышцы начинают сжигать жир. Последний же пункт — снизить уровень стресса.

«Избавиться от него мы не можем, но в состоянии им управлять. Для этого необходима регулярная физическая нагрузка, глубокое дыхание с остановкой, релаксирующий массаж и объятия любимых людей», — заключила Малышева.

Общество,Елена Малышева,
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