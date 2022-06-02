Малышева перечислила пять правил быстрого похудения

Известный российский врач и телеведущая Елена Малышева перечислила пять основных правил эффективного и быстрого похудения. Как сообщает радио «Комсомольская правда», первое правило — убрать из своего рациона быстрые углеводы, которые откладываются в жир, и перейти на белковое питание.

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Также эксперт посоветовала выпивать перед едой несколько стаканов воды. Третий совет — нормализовать свой сон. Малышева напомнила, что ученые давно доказали, что те, кто мало спят, быстро набирают вес.

«Ночью повышается аппетит, и едим мы больше, чем днём, так как гормон "голода" грилин выделяется в это время суток больше», — заявила она.

Еще одно правило заключается в том, чтобы регулярно ходить пешком. Чтобы быстро похудеть, в день нужно проходить минимум 10 тысяч шагов — в таком случае мышцы начинают сжигать жир. Последний же пункт — снизить уровень стресса.