Умер выдающийся российский физик Андрей Гапонов-Грехов

Академик Российской академии наук, основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов умер в Нижнем Новгороде в возрасте 95 лет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Губернатор Глеб Никитин выразил соболезнование родственникам и близким знаменитого отечественного физика.
«Он был не только выдающимся ученым, но и блестящим организатором. Его знали и уважали как талантливого ученого, увлеченного своим делом, большого профессионала, беззаветно преданного науке, чей вклад в развитие прикладной физики сложно переоценить», — сказал глава региона.
Он подчеркнул, что Гапонов-Грехов — личность мирового масштаба, который стал легендой не только Нижегородской области, но и всей РФ.
Областью научных интересов ученого были радиофизика, микроволновая электроника, гидрофизика и нелинейная динамика. Он получил два ордена Ленина, три Государственные премии СССР и орден "За заслуги перед Отечеством» II степени, а также другие награды.