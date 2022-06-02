Умер выдающийся российский физик Андрей Гапонов-Грехов

Академик Российской академии наук, основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов умер в Нижнем Новгороде в возрасте 95 лет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фото: CC BY-SA 3.0 / Artem Korzhimanov / CC BY-SA 3.0 / Artem Korzhimanov /

Губернатор Глеб Никитин выразил соболезнование родственникам и близким знаменитого отечественного физика.

«Он был не только выдающимся ученым, но и блестящим организатором. Его знали и уважали как талантливого ученого, увлеченного своим делом, большого профессионала, беззаветно преданного науке, чей вклад в развитие прикладной физики сложно переоценить», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что Гапонов-Грехов — личность мирового масштаба, который стал легендой не только Нижегородской области, но и всей РФ.