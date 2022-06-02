В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
11 минут назад

Названы главные пути заражения оспой обезьян

Мослента

Главные способы заражения пути обезьян назвала «Абзацу» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Названы главные пути заражения оспой обезьян
Фото: ReutersReuters

«Передача инфекции воздушно-капельным путем — достаточно редкое явление, поскольку для этого необходимо находиться в очень тесном контакте с человеком, имеющим клинические проявления этой инфекции, в течение нескольких часов. Таким образом, заразиться достаточно сложно, но тем не менее возможно. Поэтому те, кто собирается посетить эндемичные страны, должны четко осознавать возможные риски и, отправляясь в путешествие, соблюдать все меры предосторожности», — сказала эпидемиолог.

Как сообщила Пшеничная, в основном болезнь распространяется в странах Центральной и Западной Африки. Преимущественно люди заражаются через укусы, царапины, контакты с кожными покровами и биологическими жидкостями животных, которые могут быть резервуаром этой инфекции. Кроме того, заразиться можно через предметы, которые использовал больной, либо при контакте с его кожей без соответствующих мер предосторожности, предупредила она.

Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, основная часть заболевших — это «мужчины, имевшие секс с мужчинами», пишет «Абзац».

Ранее Малышева и Гандельман раскрыли основные признаки заражения обезьяньей оспой. По словам Гандельмана, оспа начинается как любая вирусная инфекция: появляются температура, общее недомогание, сыпь — оспенные пузырьки, наполненные жидкостью.

Общество,ВОЗ,Роспотребнадзор,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители