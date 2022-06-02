Подруга победительницы «Битвы экстрасенсов» Ясевич раскрыла причину ее смерти

Вчера, 1 июня, стало известно о смерти победительницы 12 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елены Ясевич. По словам ее подруги-медиума Елены Закамской, причиной кончины женщины стали ее проблемы со здоровьем, передает StarHit.
Она отметила, что Ясевич целенаправленно избегала походов к врачам, рассчитывая справиться самостоятельно. За последнее время она дважды перенесла коронавирус и у нее пошло осложнение на печень, добавила Закамская.
«Закрывались протоки в печени, на дом пришлось вызывать скорую, ей сделали капельницу и все обошлось. А на днях случился повторный приступ, такой же сильный, как в первый раз. Из-за острой боли в этот момент отказывают ноги. Слава Богу, с ней рядом был наш приятель — отвез ее в больницу уже в бессознательном состоянии, потом и почки отказали. Получается, в понедельник ее госпитализировали, а во вторник в 12:35 зафиксировали смерть. Она так и не пришла в сознание»», — заключила Закамская.
В беседе с «КП-Петербург» коллега Ясевич Анатолий Леденев сообщал, что череда болезней стала преследовать ее после потери второй дочери, которая умерла в 2018 году.
Прощание с медиумом пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Сейчас в город активно съезжаются ее многочисленные поклонники и друзья.
Стоит отметить, что у Ясевич есть еще одна дочь — 16-летняя Анастасия. Девочка может оказаться в детдоме, поскольку у нее нет отца, а бабушка сильно в возрасте и имеет ряд хронических заболеваний. Закамская подумывает о том, чтобы взять на себя опеку над ней без права управления ее недвижимостью, чтобы Анастасию не забрали в детдом.