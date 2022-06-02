Подруга победительницы «Битвы экстрасенсов» Ясевич раскрыла причину ее смерти

«Закрывались протоки в печени, на дом пришлось вызывать скорую, ей сделали капельницу и все обошлось. А на днях случился повторный приступ, такой же сильный, как в первый раз. Из-за острой боли в этот момент отказывают ноги. Слава Богу, с ней рядом был наш приятель — отвез ее в больницу уже в бессознательном состоянии, потом и почки отказали. Получается, в понедельник ее госпитализировали, а во вторник в 12:35 зафиксировали смерть. Она так и не пришла в сознание»», — заключила Закамская.