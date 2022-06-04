Эксперт оценил опасность оспы обезьян для россиян

"Кто-то мог въехать в РФ с вирусом в себе - или в инкубационном периоде, до 21 дня, или болеющий без сыпи в латентной форме. Мы же не до такой степени да закрыты, все летают в Турцию , Египет , ОАЭ , и совершенно не исключено, что оспа обезьян уже есть в стране", - рассказал Жемчугов.

"То есть, если в мире сейчас выявлено 500 больных оспой обезьян или 1 тыс., значит эту цифру надо умножить на 10, это будет количество неявных случаев", - добавил эксперт.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории ДР Конго. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.