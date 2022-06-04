Эксперт оценил опасность оспы обезьян для россиян

Оспа обезьян не представляет никакой опасности для россиян, так как болезнь протекает легко, сообщил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
"Никакой опасности текущая оспа обезьян не представляет. Это пока легкая болезнь", - сказал он.
Он также отметил, что, так как граждане путешествуют в другие страны, вирус уже мог проникнуть в Россию.
"Кто-то мог въехать в РФ с вирусом в себе - или в инкубационном периоде, до 21 дня, или болеющий без сыпи в латентной форме. Мы же не до такой степени да закрыты, все летают в Турцию, Египет, ОАЭ, и совершенно не исключено, что оспа обезьян уже есть в стране", - рассказал Жемчугов.
Кроме того, он добавил, что, согласно эпидемическим закономерностям, на одного выявленного зараженного оспой обезьян человека в мире может приходиться еще 10 невыявленных зараженных.
"То есть, если в мире сейчас выявлено 500 больных оспой обезьян или 1 тыс., значит эту цифру надо умножить на 10, это будет количество неявных случаев", - добавил эксперт.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории ДР Конго. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.
По состоянию на 1 июня в ВОЗ поступили сообщения о более 550 подтвержденных случаях оспы обезьян из 30 стран, находящихся за пределами Африки. Согласно данным Роспотребнадзора, в России случаи заражения оспой обезьян пока не зафиксированы.