В Третьяковке представят около 90 произведений о Николае Чудотворце

В Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи 3 июня откроется новый выставочный проект «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков», в рамках которого публике представят около 90 произведений, связанных с образом святого. Об этом на пресс-показе выставки сообщила ее куратор, заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи Елена Саенкова.
«Всего мы представляем 86 произведений - это иконы, скульптура, мелкая пластика из фондов Третьяковской галереи и несколько произведений из частных собраний. <…> На этой выставке вы увидите несколько икон, впервые экспонируемых в залах Третьяковской галереи», - сказала Саенкова.
В свою очередь генеральный директор галереи Зельфира Трегулова отметила, что воспоминания основателя музея Павла Третьякова были связаны с храмом Николая Чудотворца.
«Сегодня мы открываем выставку, над которой отдел древнерусского искусства Третьяковской галереи работал последние три месяца. <…> Эта выставка открывается буквально в 100 м от домовой церкви Павла Михайловича Третьякова - церкви святого Николая в Толмачах, а дом, где родился Павел Михайлович Третьяков, располагался рядом с церковью Рождества Богородицы в Голутвине, где также был придел в честь святого Николая», - подчеркнула генеральный директор.
Коллекция представленных на экспозиции икон охватывает период от XIII до XX века, добавила Трегулова.