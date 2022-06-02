В Третьяковке представят около 90 произведений о Николае Чудотворце

«Сегодня мы открываем выставку, над которой отдел древнерусского искусства Третьяковской галереи работал последние три месяца. <…> Эта выставка открывается буквально в 100 м от домовой церкви Павла Михайловича Третьякова - церкви святого Николая в Толмачах, а дом, где родился Павел Михайлович Третьяков, располагался рядом с церковью Рождества Богородицы в Голутвине, где также был придел в честь святого Николая», - подчеркнула генеральный директор.