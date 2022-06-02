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1 час назад

Бедрос Киркоров пожаловался на проблемы со здоровьем

Елена Прошина

Певец Бедрос Киркоров 2 июня отмечает свое 90-летие. Однако отмечать юбилей исполнитель пока не будет – есть серьезные проблемы со здоровьем. Бедрос Филиппович пожаловался, что ему никто не решается делать операцию. Об этом он рассказал в интервью «КП-Петербург».

Бедрос Киркоров пожаловался на проблемы со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, он всего несколько дней, как выписался из больницы, где провел два месяца. У певца сложная ситуация с позвоночником, из-за чего врачи отказываются делать операцию.

«У меня все серьезно, никто не хочет делать операцию, неординарный случай. Не могут вытащить косточку, которая нажимает на нервные клетки, а они не дают свободной ходьбы. Как электричество бьет по ноге», - рассказал Киркоров.

Из-за проблем со здоровьем Бедрос Филиппович отложил празднование юбилея на сентябрь. Сейчас артист отметит день рождения только с родными.

Ранее Филипп Киркоров трогательно поздравил отца с юбилеем. Певец опубликовал в соцсетях нарезку из разных выступлений Бедроса Филипповича: архивные кадры, совместные номера, а также фрагменты из шоу «Маска», в котором его отец принял участие.

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