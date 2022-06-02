Сергей Галицкий: биография, личная жизнь и карьера

Сергей Галицкий — известный предприниматель, который знаком большинству как основатель «Магнита» и владелец футбольного клуба «Краснодар». «Рамблер» расскажет биографию бизнесмена.

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Ранние годы

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Галицкий родился 14 августа 1967 г. в поселке городского типа Лазаревское, города Сочи. С детства Сергей любил играть в футбол во дворе, болел за «Спартак», но спортсменом не стал. В 14 лет он пошел в секцию по шахматам и добился успеха там, стал КМС и заслужил звание «Чемпион Сочи».

Предпринимательская жилка проявилась в нем с юношеского возраста. В школе Сергей собирал фундук и сдавал его на рынке, деньгами делился с родителями.

После школы он Галицкий отслужил в армии, а затем переехал в Краснодар, чтобы поступить в КубГУ на факультет «экономика и планирование народного хозяйства», выбрав специальность «финансы и кредит».

На первых курсах университета Сергей подрабатывал грузчиком, работа по специальности нашла его сама. Он написал статью для журнала «Финансы и кредит», которая понравилась главе одного банка. В итоге, Галицкий проработал в банке до самого конца обучения.

Трансазия и Тандер

После ухода из банка, Галицкий решил заняться предпринимательством. В 1994 году он с партнерами он открыл компанию под названием «Трансазия». Она занималась продвижением и продажей косметики брендов «Johnson & Johnson», «Avon» и «P&G».

Спустя год эта компания стала эксклюзивным дистрибьютором товаров «P&G» в Южном федеральном округе России. А Галицкий решил оставить управление «Трансазии» на партнеров, чтобы самому развиваться дальше в качестве предпринимателя.

В 1995 г. Сергей стал учредителем компании «Тандер». Через три года открыл магазин «Cash&Carry» и начал открывать небольшие магазины в городах России, чтобы не соперничать с крупными сетями.

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Магнит

В нулевые Галицкий уже имел магазины по всей России, поэтому он решил объединил их в сеть «Магнит», и стал ее генеральным директором. «Магнит» переводится как «МАГазины НИзких Тарифов».

Через год в сети «Магнит» было уже 250 магазинов. В тот год она получила статус крупнейшей сети в России. В 2003 году оборот сети достиг $1,6 млрд., и она обогнала своего конкурента — «Пятерочку».

Первые гипермаркеты «Магнит» появились в 2007 году, затем бизнес расширялся и на полках гипермаркетов стала продаваться косметика и парфюмерия присоединенной сети «Rough». В 2017 году сеть попала в рейтинг «100 лучших инновационных проектов» по версии Forbes.

Сейчас сеть включает в себя фабрики по производству продуктов питания и магазины — «Оптилайн» и «ТД-холдинг». А также РК «Квартал», пиар-агентство «Арт Сайд», рестораны и гостиницу, расположенные в Краснодаре.

В 2017 году Галицкий даже получил почетную грамоту от президента за активную общественную деятельность и развитие в сфере предпринимательства. В 2018 году бизнесмен продал ВТБ банку 29,1% своих акций, которыми владел в «Магните». За них он получил 138 млрд. руб.

кадр из передачи

Футбольный клуб

В феврале 2008 г. Сергей основал ФК «Краснодар» и стал его президентом. Это произошло в тот момент, когда капитал уже был заработан. В 2011 году клуб включили в Премьер-лигу ФК РФ.

Футбольный клуб прославился не только спортивными успехам, но и выходками игроков. В 2019 году клуб расторг контракт с футболистом Мамаевым Павлом после инцидента с дракой. Галицкий пояснил, что футболист не имеет права на агрессию, будучи примером для подражания молодежи и получая высокую зарплату.

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Винодельный бизнес

Еще одно увлечение для обеспеченных – виноделие. Кажется, будто Галицкий из всего может сделать бизнес. Он купил 68 га возле станицы Гостагаевской, расположенной в Краснодарском крае. А затем вместе с братом своей жены вышел на рынок по производству селективных вин.

Сейчас компания производит 66 тыс. бутылок вина в год под брендом «Галицкий и Галицкий». Этот бренд принадлежит «Русскому терруару», где Сергей владеет 51% винодельной компании, а брату его жены принадлежит оставшиеся 49%. Стоимость у вина средняя, его часто подают в ресторанах.

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Личная жизнь

Сергей Галицкий – один из немногих бизнесменов, чья личная жизнь стабильна. Он познакомился с будущей женой Викторией еще в студенческие годы. Они учились в одном университете, только на разных факультетах.

Настоящая фамилия Галицкого Арутюнян. Сергей взял фамилию жены из-за настояния тестя, который не хотел, чтобы дочь носила армянскую фамилию. Тем более фамилия Галицкий считается известной, так как в прошлом ее носили князья.

В браке у Галицких родилась дочь Полина. Она вошла в рейтинг «Самых богатых наследников российских миллиардеров» по версии Forbes.

Сергей Галицкий сейчас

Сейчас Сергей владеет 3% акций в «Магните», но уже покинул пост генерального директора. В одном из интервью он объяснил, что пришло время развиваться в другом направлении.