Тракторист стал невольным свидетелем драки двух медведей. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший снятые мужчиной кадры случившегося между животными конфликта.

По данным источника, мужчина направлялся на тракторе по своим делам. Неожиданно перед техникой очутились два медведя. Не обращая внимания на человека, звери сцепились друг с другом. В какой-то момент схватка лесных хищников прекратилась, и противники разбежались в разные стороны.