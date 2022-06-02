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1 час назад

Опубликовано видео драки медведей на глазах у тракториста

Александр Кузьмин

Тракторист стал невольным свидетелем драки двух медведей. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший снятые мужчиной кадры случившегося между животными конфликта.

По данным источника, мужчина направлялся на тракторе по своим делам. Неожиданно перед техникой очутились два медведя. Не обращая внимания на человека, звери сцепились друг с другом. В какой-то момент схватка лесных хищников прекратилась, и противники разбежались в разные стороны.

Ранее сообщалось о драке мужчины с кенгуру в Австралии. Сумчатое животное пыталось атаковать собак, но в итоге вступило в бой с человеком.

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