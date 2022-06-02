В России разрешили использовать ремни и наручники для сдерживания авиадебоширов

Правительство России разрешило членам экипажа самолетов и сотрудникам служб авиационной безопасности использовать пластиковые наручники и нейлоновые ремни в качестве средств сдерживания авиадебоширов. Постановление опубликовано на официальном портале интернет-информации.

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Так, средства будут применяться к тем пассажирам, чьи действия создают непосредственную угрозу безопасности полета либо угрозу жизни или здоровью других лиц, а также отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна.

Кроме того, члены экипажа будут обязаны наблюдать за связанным дебоширом до завершения полета, а также исключать возможность свободного доступа к средствам сдерживания посторонних лиц.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2022 года и будут действовать до 1 сентября 2028 года.