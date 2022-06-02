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29 минут назад

В Подмосковье запретили оплату проезда наличными

Мария Иванова

Мособлдума 2 июня приняла закон, запрещающий платить за проезд в общественном транспорте Подмосковья наличными. Об этом сообщается на сайте правительства области.

Билеты за наличные, как и раньше, можно будет купить в автоматах и на кассах остановок.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что новый закон направлен на безопасность пассажиров, снижение аварийности и повышение качества перевозок.

Он отметил, что ежедневно общественным транспортом в области пользуются около двух миллионов человек.

«Отказ от расчетов наличными в салоне - это просто и удобно. Водитель автобуса - не кассир. Он отвечает за безопасность и качество перевозки. Снимая с него обязанность по выдаче сдачи, мы поможем ему лучше выполнять свою прямую обязанность – возить пассажиров», - сказал Брынцалов.

Ранее Брынцалов рассказал, что власти проанализировали опыт последних лет и пришли к выводу, что оплата наличными приводит к нарушениям ПДД (водители отсчитывают сдачу во время движения) и делает посадку дольше.

Крупные банки начали продавать наличные доллары и евро

По данным Мособлдумы, за 2021 год водители получили семь тысяч штрафов за получение платы во время движения. При этом на оплату наличными к лету 2022-го приходилось около двух процентов от всех поездок.

В Мособлдуме подчеркнули, что весь общественный транспорт оборудован терминалами для безналичной оплаты картами «Стрелка», «Тройка», банковскими и социальными картами.

Общество,Видео,Игорь Брынцалов,
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