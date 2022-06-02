Оплату проезда наличными запретили в Московской области

Жители Московской области больше не смогут оплачивать проезд в общественном транспорте через водителя. Соответствующее решение приняли депутаты Мособлдумы, сообщает «РИА Новости».

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Депутаты поддержали изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области» на 25-м заседании регионального парламента. После введения запрета купить билеты можно будет только в кассах и автоматах.

В марте первый этап транспортной реформы стартовал в Санкт-Петербурге. Из города исчезнут маршрутки, а на всем транспорте будет действовать единый тариф. Оплата наличными в салоне сменится на оплату разовыми QR-билетами с трехдневным сроком действия. После реформы дублирующие маршруты перестанут работать, вместо них на линиях появится новый транспорт.