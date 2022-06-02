Звание «мать-героиня»: как получить и сколько нужно иметь детей

Звание «мать-героиня» впервые было установлено указом президиума Верховного совета СССР от 8 июля 1944 года. Сколько детей требовалось родить и воспитать, чтобы удостоиться этого звания? 10 и более, причем учитывались также дети, погибшие или пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны. После распада СССР звание «мать-героиня» в России не сохранилось, но 1 июня 2022 года на встрече с многодетными семьями президент РФ Владимир Путин поддержал идею возродить звание «мать-героиня». Подробнее об этом – в материале «Рамблера».

Фото: Плакат «Слава матери героине!», 1944, Ватолина Н. Плакат «Слава матери героине!», 1944, Ватолина Н.

Краткая история звания «мать-героиня»

Видео дня

В середине 40-х годов звание «мать-героиня» было создано с четкими демографическими целями: за годы войны страна потеряла миллионы граждан, и теперь правительство СССР поставило цель восполнить население страны. Получательницам звания вручался знак ордена и грамота президиума Верховного совета СССР, а еще матери удостаивались денежных выплат. Ежемесячное пособие выплачивали начиная со второго года рождения ребенка до достижения им пятилетнего возраста.

Первоочередное получение жилья

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Льгота на оплату коммунальных услуг Кроме того, обладательницы звания получали и другие льготы. А именно:

В 1973 году в положение о звании внесли поправки: стали учитывать не только детей, погибших во время Великой Отечественной войны, но и в целом ушедших из жизни на службе, в результате трудового увечья или профессионального заболевания. Помимо этого, стали учитывать и усыновленных детей.

Всего в СССР звания «мать-героиня» удостоились порядка 430 тысяч женщин. Последнее награждение состоялось 14 ноября 1991 года.

Как награждают многодетные семьи в России

В 2008 году появился орден «Родительская слава» – его присуждали семьям, в которых было не менее четырех детей.

Evgeny Samarin/mos.ru

В 2010 году учредили медаль ордена «Родительская слава», которой награждались родители и усыновители четырех и более детей. А вот требования для получения ордена повысились – в семье должно быть семь и более детей, а родители должны «вести здоровый образ жизни, обеспечивать надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подавать пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Награждение таких семей происходит, когда седьмой ребенок достигает возраста трех лет, при наличии в живых остальных детей.

Одному из родителей, награжденных орденом «Родительская слава», выплачивается единовременное денежное пособие в размере 100 тысяч рублей. При этом материальное вознаграждение за медаль ордена не предусмотрено.

Кто предложил вернуть звание «мать-героиня» и причем тут демография

С инициативой вернуть звание «мать-героиня» 25 мая выступила председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович на заседании президиума Госсовета.

По словам первого заместителя главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, в Госдуме уже работают над законопроектом о возвращении звания. Статус обеспечит многодетным матерям дополнительные льготы и привилегии.

Инициативу также одобрила вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок.

«Многопоколенная, многодетная семья – национальная идея Россия»,

– напомнила Голикова.

Как отмечают эксперты и общественные деятели, обеспечение матерей материальной поддержкой придаст им особый статус в обществе и, кроме того, спровоцирует улучшение демографической ситуации в стране. По данным РБК, в 2021 году естественная убыль населения впервые в истории современной России достигла 1,04 млн человек. Последний раз показатель приближался к этому уровню в 2000 году.

Кто сможет получить звание «мать-героиня» в 2022 году

Точные условия для присвоения звания «мать-героиня» пока неизвестны, поскольку нормативный акт еще не принят. Предполагается, что, по аналогии с СССР, звание будет присуждаться женщинам, родившим (или усыновившим) и воспитавшим 10 и более детей.

По словам президента РФ Владимира Путина, «матери-героини» получат единовременные выплаты от государства в размере 1 миллиона рублей. Порядок назначения и перевода выплаты определят позже.

Вдобавок к этому, президент предложил выплачивать обладателям медали и ордена «Родительская слава» по 200 и 500 тысяч рублей соответственно.